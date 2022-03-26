У Зеленського розповіли про два скандали в росії через війну

У рф еліта уникає публічності, а в регіонах приховують мобілізацію

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що в регіонах рф намагалися провести приховану мобілізацію, а управлінська еліта уникає публічності.

Про це Подоляк написав у суботу, 26 березня, у Telegram.

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За словами радника голови ОП, ці два скандальні процеси "вкрай руйнівні для авторитарного каркасу держави-агресора".

Подоляк зазначив, що перший процес спостерігається в депресивних регіонах, де була спроба часткової мобілізації: "Однак навіть там почалася паніка. І щоб її зняти, спікери російського Міноборони вийшли на публіку з дивною заявою: мобілізація справді відбувається, але її організували... українські спецслужби".

До другого скандального процесу належить управлінська еліта, яка намагається сховатись від публічності.

"Геть зникли з коментарів. І тому на перший план виходять або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали і відправили на заслужену пенсію в той же Радбез. Найбільш органічний у цьому – Медведєв. Саме його поява в публічному полі безпосередньо вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності і шукає можливість так чи інакше втекти з "російського військового корабля", — зазначив Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк звернувся до партнерів та назвав чотири кроки, завдяки яким можна допомогти зупинити путінську агресію. Це, зокрема, сучасна ППО, крилаті ракети, нафтове ембарго та тотальне закриття портів для російських кораблів.

Також Подоляк зазначив, що росіяни припустилися фатальних помилок в оцінці як своїх ресурсів, так і українських.