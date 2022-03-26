Гасло "Ні війні" в росії визнали "нацистським" (відео)

Пропагандисти рф продовжують воювати зі здоровим глуздом.

У суботу, 26 березня, на 31-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну на російському ТБ вийшов цікавий сюжет про концерт репера Oxxxymironа проти війни в Україні.

Російський телеканал "Росія 24" опублікував сюжет про другий концерт репера у Лондоні, що відбувся 25 березня. Мирон Федоров (Oxxxymiron) за допомогою своїх виступів під назвою Russians Against War ("Росіяни проти війни") збирає гроші на гуманітарну допомогу для українських біженців. На росТВ заявили, що гасло "Росіяни проти війни" є нацистським, адже "відгукується з гаслами гітлерівців, які тримали у блокаді Ленінград". Пропагандист зазначив, що нормальним гаслом для росіян є "Ми за мир".

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"Ви не повірите, але виявляється гасло "ні війні" — нацистське. І тут з дна постукали", — зазначили на telegram-каналі insiderUKR.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти почали використовувати надувну техніку, щоб обдурити ЗСУ. 26 березня російські війська обстріляли Львів. Також у суботу в Мелітополі була помічена військова техніка з невизнаної Південної Осетії.