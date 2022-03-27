А де танки? Казки роспропаганди про "перемоги" в Україні здивували навіть росіян

"Досягнення" армії "визволителів" доводиться ліпити з нічого

Російська пропаганда приголомшила черговий телевізійний сюжет про "просування" путінської армії, яка прийшла місяць тому на нашу землю, на Київщині. Деякі глядачі родом з росії обурилися нестикуванням, адже на камеру окупанти звітують про знищення української техніки та захоплення боєприпасів, а відеоряд роблять винятково зі своїх танків та інших машин.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на росЗМІ та реакцію соцмереж.

Згідно із "сюжетом" журналістської розповіді, російським десантникам начебто пощастило висадитися на Київщині та залишитися живими. Боєць у кадрі "звітує", мовляв, вони змогли знайти опорний пункт українських захисників і обстріляти його з арти. Потім йдуть перерахування "здобутків" — знищення мінометного взводу, танкової колони, складу боєприпасів тощо. Окремо перераховуються нібито завойовані трофеї у вигляді деяких видів зброї.

Цікаві глядачі одразу звернули увагу, що вся ця показушна бравада є дуже дивною, адже у самому сюжеті постійно показують лише російську техніку та солдатів, які начебто й виконують свої завдання, але при цьому ні місце, ні час зйомки абсолютно невідомі.

Звісно, що відсутня у кадрі і "трофейна" зброя. Більше того — російські пропагандисти разом зі своїми військовими припускаються серйозної помилки в назву американських Javelin. У сюжеті їх чомусь характеризують як протизенітні ракетні установки (ПЗРК), проте вони є протитанковими (ПТРК). На це коментатори також звертають увагу.

Втім, "великим російським експертам" вже не звикати ганьбитися щодо війни в Україні. Мало того, що вони не визнають найбільших втрат своєї армії, так ще й абсолютно не мають інформації, де саме знаходяться окремі населені пункти, в яких їхні солдати регулярно зазнають розгрому. Йдеться про Чорнобаївку, яку за бажанням пропагандиста Соловйова та його запрошених гостей, напередодні "перемістили" до Київської області.