У путіна пожаліли чесних олігархів, "пограбованих" США: у мережі влучно відповіли

пєсков заявив, що олігархи — це "чесні підприємці".

У кремлі відреагували на висловлювання американського лідера Джо Байдена на адресу санкції та олігархів росії.

Як пише російське РБК, прес-секретар президента росії дмитро песков заявив, що на росії немає олігархів, а західні санкції обкрадають "чесних підприємців".

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"Це абсолютно чесні законні підприємці. Їх пограбували. Їх пограбували так само, як на Дикому Заході за допомогою Smith & Wesson (виробник револьверів, — ред.) грабували мандрівників — ось що сталося", — заявив пєсков.

За словами пєскова, за всі яхти, літаки та будинки бізнесмени сплатили податки. При цьому він наголосив, що ці податки дозволяли розвиватися економіці США та Західної Європи.

пєсков також заявив, що "єдиний олігарх, якому останнім часом вдалося дістатися влади — це екс-президент США Дональд Трамп".

У мережі відреагували на такі "виправдання" пєскова і зазначили, що все майно російських бізнесменів накрадене, а санкції таки діють.

"Значить до накраденого дісталися нарешті … Удар прийшовся по самому хворому — по гаманцях"

"Чесні підприємці, які накупили нерухомість на суми більше ніж офіційно заробили за все життя"

"Не пограбували, а провели спецоперацію з націоналізації активів"

Зазначимо, що список антиросійських санкцій, які ЄС та США вводять на тлі війни росії проти України, постійно поповнюється. Так, США запровадили заборону на імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів з росії.

А президент США Джо Байден вдруге назвав путіна справжнім військовим злочинцем.