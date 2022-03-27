путін відправить на війну новобранців? У мережі з’явився документ (фото)

У росії призов стартує з квітня

російських призовників, які потраплять до армії лише цієї весни, можуть відправити до України. Про це свідчить документ, що з’явився у мережі. Ним поділився український журналіст Андрій Цаплієнко, який нещодавно був поранений під час обстрілу російськими військами гуманітарного коридору.

Відзначимо, що в документі зазначено, що до 11 квітня необхідно повідомити Генеральний штаб збройних сил Росії відомості про кількість новобранців "передбачених для відправлення в район Спеціальної військової операції". Призову у 2022 році підлягають чоловіки з 2004 року народження.

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Офіційного підтвердження справжності цього документа наразі немає, але відправка солдатів строкової служби в Україну на війну – підтверджений факт.

Спочатку в Росії публічно заперечували присутність строковиків на "спецоперації", потім, після низки відео, опублікованих українською стороною з солдатами та заяви російського сенатора Людмили Нарусової про примусове відправлення та підписання контракту. Визнали присутність російських строковиків в Україні 9 березня і нібито вивели тих, що вижили.

Як раніше писав "Телеграф", в Україні загинуло вже приблизно 16 600 російських солдатів.