На Путіна дали команду "Фас", починається щось цікаве – джерело у ФСБ

Люди у ФСБ сприйняли сигнал від США щодо Путіна.

Заява президента США Джозефа Байдена про те, що Володимир Путін не може залишатися при владі в Росії, це сигнал до зміни керівництва в Кремлі. Незважаючи на заяву Білого дому про те, що в промові не було закликів до зміни російської влади, у РФ почули саме цей сигнал.

Про це розповів полковник ФСБ Росії, який виступає проти війни з Україною.

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"Звернення Байдена, якщо відкинути всі оцінки та емоції, було дуже чітким: росіяни, ми знищуємо вашу країну, тому що ваш диктатор розв’язав війну проти України. Зробіть щось із Путіним, припиніть війну, і все повернеться. У тому числі можливість зберігати гроші на Заході та користуватися всіма його благами", — пояснив він.

На думку силовика, у Росії Байден "був почутий" відразу декількома групами впливу.

"Його точно почули олігархи, які втратили величезні гроші і не можуть з цим змиритися. Його почули військові, які реально бояться міжнародних судів. А ще дуже бояться ядерної війни, розуміють, що в її випадку ніхто їх не врятує. Почули і ми, у спецслужбах", — сказав силовик.

За його словами, "розуміючі люди у ФСБ сприйняли сигнал від США так: вирішуйте щось зі своєю владою, і ми закриємо очі на багато ваших гріхів. Ви їх не повторюйте, але ми можемо почати з чистого аркуша". ФСБшник зазначив, що такі сигнали його служба отримує від американських колег уже кілька тижнів.

"Але Байден своєю заявою вивів боротьбу з Путіним фактично на новий рівень. Тепер усе, що залишається президенту Росії, — ходити й озиратися. І це не допоможе. Або припинити війну, у що я, чесно кажучи, не вірю", — наголосив співрозмовник "Телеграфа".

"Ворогів у Путіна багато, за місяць війни він нашкодив величезній кількості впливових росіян. Раз Америка дала команду "Фас!", доля Путіна вже вирішена. Більше того, я, здається, бачу, хто його прибере", — зазначив силовик, відмовившись повідомити додаткові деталі.

"Починається щось дуже цікаве", — додав він.

Раніше повідомлялося, що перед своєю промовою Байден провів зустріч із міністрами закордонних справ та оборони України. За її підсумком глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що отримав від США запевнення, що їхня підтримка не буде ослаблена, а лише посилюватиметься до кінця війни.