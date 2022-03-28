Рус

росія у війні з Україною втратила техніки на мільярди доларів: цифра вражає

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
209
Знищена техніка російських окупантів Новина оновлена 28 березня 2022, 12:25
Знищена техніка російських окупантів

росія витрачає на війну в Україні мільйони доларів на добу.

У понеділок, 28 березня, на 33-й день війни з Росією Збройні сили України продовжують знищувати особовий склад та техніку ворога.

За місяць війни російська армія зазнала нищівних втрат, а по економіці росії вже завдано серйозного удару.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

День війни росії обходиться в сотні мільйонів доларів. Тільки за 26 березня росія випустила рекордну кількість ракет по території України, загальна вартість яких перевищила $340 млн. Вартість кожної з них вистачило б на утримання десятка тисяч пенсіонерів.

Усього за місяць війни сили ЗСУ знищили військову техніку на суму $10,405 млрд.

Як повідомило джерело "Телеграфу" у Міноборони, за 31 день росія втратила:

  • 117 літаків — $3042 млн
  • 575 танків — $1437,5 млн
  • 293 гармати — $146,5 млн
  • 91 РСЗВ — $227,5 млн
  • 56 БПЛА — $ 280 млн
  • 127 гелікоптерів — $2032 млн
  • 1640 ББМ — $1640 млн
  • 1131 од. автотехніки — $656,5 млн
  • 73 цистерни — $18,25 млн
  • 7 кораблів/катерів — $466,5 млн
  • 51 коштів ППО — $459 млн

За даними військових експертів, вже через місяць росія не зможе забезпечувати свою техніку.

"Такими темпами, як наші ЗСУ знищують ворожу техніку, через 1,5-2 місяців у країни-агресора не буде можливостей поповнювати свої військові потужності. На тлі санкцій у рф наразі просто не вистачає комплектуючих", — зазначив директор Бюро інвестиційних програм А .Бондаренко.

Як повідомлялося, загальні бойові втрати противника з початку війни в Україні становлять на сьогодні близько 17 тисяч людей.

Дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначили в Генштабі.

Теги:
#Росія #ЗСУ
Суд ООН у Гаазі
Світ
росія має проблеми: 42 країни звернулися до суду Гааги, що це означає
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Суд ООН у Гаазі
росія має проблеми: 42 країни звернулися до суду Гааги, що це означає
Дата публікації
Категорія
війська росії
росія змінює стратегію: в МВС попередили про ракетні удари у всіх куточках країни
Дата публікації
Категорія
Знищена російська техніка
За добу 400 солдатів та два літаки — Генштаб озвучив свіжі втрати росії в Україні
Дата публікації
Категорія
На церемонії вшанували жертв війни в Україні
На церемонії "Оскар" знайшли зраду щодо війни в Україні: що сталося
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 28 березня
Війна - день 33: Україна перейшла у контрнаступ, але росіяни і далі стріляють по містах ракетами