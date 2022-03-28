Сотні російських військових відмовилися їхати до України: названа точна цифра

У росії продовжують відмічати випадки ухиляння військових та резервістів від участі у "військовій операції" в Україні

Через суттєві втрати та низьку мотивацію російських військовослужбовців для керівництва російської федерації однією з найгостріших проблем є комплектування підрозділів, а також резервів для війни в Україні. Лише протягом останніх днів близько чотирьох сотень росіян відмовилися їхати до зон бойових дій.

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Відповідну інформацію у понеділок, 28 березня, "Телеграф" дізнався з власних джерел у Міністерстві оборони України.

Згідно з даними відомства, з метою часткового вирішення проблеми резервів у перших числах квітня російське командування планує призвати військовозобов'язаних зі складу так званої "Бойовий армійський резерв країни" (БАРС) у переважній більшості російських регіонів.

Як відомо, з 1 квітня 2022 року на території російської федерації стартує плановий призов на строкову службу, що може бути використано для прихованого виклику резервістів.

Крім цього, під час проведення зборів рф може здійснити тиск на вказану категорію призовників для оформлення їх на службу за контрактом, таким чином направивши їх для доукомплектування підрозділів в Україні.

Також відомо, що у росії й надалі відмічають випадки ухиляння військових та резервістів від участі у "військовій операції" на українських територіях. Зокрема, у 200-ій окремій мотострілецькій бригаді Росії 14 АК північного флоту, яка "працювала" у Харківській області, близько 400 бійців відмовилися від відрядження до України.

У Міноборони також встановили, що для усунення проблемного питання щодо комплектування підрозділів з 28 березня по 3 квітня 2022 року в південному військовому окрузі росії запланована робота комісії міністерства оборони росії на чолі із заступником відомства — начальником головного військово-політичного управління збройних сил росії генерал- полковником Г. Жидковим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міністерстві оборони України проінформували про те, що російські окупанти планують відправити до Києва диверсійно-розвідувальні групи, які планують проникнути до столиці.