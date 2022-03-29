У путіна зробили дивну заяву щодо військ під Києвом та Черніговом

Помічник путіна Володимир Мединський заявив про продовження обстрілів

Глава російської делегації на переговорах із Києвом Володимир Мединський заявив, що деескалація на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

Про це передають росЗМІ.

"Це не припинення вогню, але це наше прагнення поступово дійти до деескалації конфлікту хоча б на цих напрямках", — сказав Мединський.

Деескалація — припинення ескалації, тобто нарощування чи загострення чогось. В цьому випадку військових сил.

При цьому глава російської делегації заявив, що вони розглядають пропозиції Києва "як крок назустріч". Додамо, що після переговорів Мединський заявив, що росія нібито не проти вступу України до ЄС.

Зазначимо, що згідно з даними американської розвідки, росія відвела частину своїх військ від Києва. У розвідці це охарактеризували як "серйозне стратегічне зрушення". Тим часом росіяни порахували такий крок своєї влади "зрадою". Вони розкритикували перемовників, зокрема назвали зрадником заступника глави міноборони рф Олександра Фоміна.

Нагадаємо, що у вівторок, 29 березня, у Стамбулі пройшов черговий раунд переговорів між росією та Україною. За результатами тригодинного обговорення було зроблено низку заяв – найголовніші з них у матеріалі "Телеграфу".