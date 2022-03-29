У російському Бєлгороді вибухнув склад боєприпасів — місто межує з Україною (мапа)

Бєлгородська область межує з Харківською

У вівторок увечері, 29 березня, у російському місті Бєлгород росіяни почули потужні вибухи. Як виявилося, це були звуки вибухових боєприпасів на військовому складі.

Вибухи на складі боєприпасів продовжуються.

Бєлгородська область — регіон рф, розташований в центральній росії на 500-700 км на південь від Москви, на кордоні з Україною, а саме з Харківською областю, яка продовжує обстрілюватися російськими окупантами.

Де знаходиться Бєлгород — карта:

Тим часом на росії озвучили причину вибухів складу — виявляється всьому виною "людський фактор".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тисячі харків’ян вимушено перебралися до метро, де ховаються від обстрілів окупантів. Люди облаштували побут прямо у вагонах поїздів. Попри удари російських загарбників по Харкову, городяни впевнені – перемога України вже не за горами, а місто-герой Харків вистоїть і буде ще красивішим.