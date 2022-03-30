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"М’ясо закінчується": у росії шлють повістки чоловікам непризовного віку

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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росія шукає резерви для армії Новина оновлена 30 березня 2022, 09:40
росія шукає резерви для армії

Формулювання у документах розпливчасті

У росії, на тлі великих втрат солдатів та офіцерів в Україні, почали приходити повістки у військкомати для чоловіків непризовного віку. З питань військового обліку пропонують приходити тим, хто старше 27 років.

Про це у Твіттері розповіла Любов Соболь — російська політикиня, розслідувачка корупції та соратниця опозиціонера Олексія Навального. Юристка розмістила фото такого "запрошення".

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У повістці "пропонують" з’явитися у військкомат шостого квітня, з урахуванням того, що в росії призов починається з першого.

У коментарях до посту користувачі коментують, що ця повістка може бути рутинною перевіркою, приводом повмовляти підписати контракт і вирушити "на спецоперацію" і звертають увагу на формулювання.

Також припустили, що в рф можуть закінчуватися солдати і що після тих, хто старший за призовний вік, почнуть підраховувати тих, хто молодший.

Як раніше писав "Телеграф", російські військові дедалі частіше намагаються розірвати військові контракти та просять направити їх на постійні місця служби.

Теги:
#Росія #Заклик #Порядок
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