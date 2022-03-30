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У путіна нарешті відповіли щодо мирних пропозицій України

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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дмитро пєсков Новина оновлена 30 березня 2022, 13:18
дмитро пєсков

пєсков прокоментував результати переговорів між росією та Україною

Прессекретар диктатора володимира путіна дмитро пєсков дав оцінку переговорам росії та України в Туреччині, які пройшли в Стамбулі 29 березня. У кремлі зазначили, що попереду ще тривала робота над мирним договором.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Позитивно, що українська сторона принаймні почала конкретно формулювати і класти на папір те, що пропонує. Досі нам не вдавалося цього досягти. В іншому поки що, скажімо так, ми не можемо констатувати якихось проривів, чогось сильно багатообіцяючого. Ще чекає дуже тривала робота. Ми не обговорюємо субстанцію переговорів публічно. Ми вважаємо, що переговори повинні йти в тиші" — заявив пісків, додавши, що докладніше позицію кремля роз’яснить помічник президента росії Володимир Мединський.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив перші результати переговорів у Стамбулі, торкнувшись теми Криму, а Давид Арахамія зазначив, що Україна бачить Туреччину як одну із гарантій безпеки. Також Арахамія окремо наголосив, що сьогодні сторони нічого не підписують, а доносять до російської сторони позицію України.

Також зазначимо, що українська сторона зайняла потужну позицію на переговорах та відмовлятися від негайного припинення вогню, отримання гарантій безпеки, а також не зазіхання на територіальну цілісність України в жодному разі не планує.

Теги:
#Переговори #Росія
Давид Арахамія
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