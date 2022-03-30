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"Ви мерзенні твар*ки": російський ведучий образив поляків (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Антон Анісімов Новина оновлена 30 березня 2022, 22:54
Антон Анісімов

Пропаганда в росії працює навіть на спортивних телеканалах.

У середу, 30 березня, ведучий російського "Матч ТВ" Антон Анісімов побажав збірній Польщі, яка вийшла на Мундіаль частково і завдяки відстороненню збірної Росії від міжнародних турнірів, провалу на ЧС-2022.

Про це він заявив прямо під час ефіру передачі "Есть тема", передає sports.ru.

Ведучий каналу у прямому ефірі звернувся до збірної Польщі, назвавши поляків "мерзенними твар*ками", а також побажав найкращому футболісту планети Роберту Левандовські величезного провалу на чемпіонаті світу-2022, який відбудеться у листопаді/грудні в Катарі.

"Хочу від себе сказати, не від імені каналу, а конкретно від себе. Збірній Польщі, і Левандовскі у тому числі, я бажаю найбільшого провалу на чемпіонаті світу. Хлопці, "удачі" вам, ви мерзенні твар*ки", — сказав Анісімов.

Збірна Польщі у півфіналі відбору на ЧС-2022 мала зустрітися з росією, проте поляки відмовилися грати з агресором, і росіян дискваліфікували. У результаті поляки пройшли у фінал відбору, де обіграли шведів (2:0).

Нагадаємо, збірна України свій півфінальний матч відбору на ЧС-2022 із Шотландією зіграє пізніше через напад рф на Україну. У разі успіху "Жовто-сині" у фіналі кваліфікації проведуть поєдинок із командою Уельсу. Жеребкування фінального раунду ЧС-2022 відбудеться 1 квітня. В Україні церемонію можна буде переглянути по ТБ.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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