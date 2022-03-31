Штурми магазинів повертаються: у мережі порівняли фото черг у росії та СРСР

Для росіян штучне листя з IKEA важливіше за війну, яку розв’язала їхня країна.

На тлі масового відходу світових брендів з росії росіяни відчайдушно побігли скуповувати в магазинах "залишки західної розкоші". Так, серед інших з рф пішов і найпопулярніший меблевий бренд IKEA, в чиї магазини відразу ж вишикувалися кілометрові черги з росіян. Відомий білоруський блогер Максим Мирович показав фото гігантських черг у російських магазинах IKEA, порівнявши їх із тим, що відбувається при "совку".

Знімки він опублікував у своєму блогу.

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"На касах, де завжди стояло по 3-4 людини, утворилися величезні черги з бажаючих урвати останні залишки "західного благополуччя". Все як у СРСР, у якому радянські громадяни вистоювали кілометрові черги за батончиками "Марс" та "Снікерс". З єдиною лише різницею, що 1990-го ми спостерігали прихід західних брендів на російський ринок, а зараз спостерігаємо їхній кінець», — пише блогер.

Він посміявся над росіянами, які настільки злякалися закриття магазинів, що почали скуповувати навіть, здавалося б, марні речі.

"Після оголошення про закриття IKEA росіяни масово пішли на штурм магазинів і почали виносити навіть те, що роками лежало на складах — приміром, ось таке нікому не потрібне штучне листя монстери, килимки та плетені меблі", — зазначає блогер.

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При цьому раніше Мирович показував у своєму блогу фотографії черг у СРСР не лише за їжею, а й за засобами гігієни, одягом та багатьом іншим. І варто зазначити, що в "совку" ситуація часом була не так сумно, як у росії.

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