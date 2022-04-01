Пожежа в Білгороді: українці познущалися з путінського топ-пропагандиста

Українці доступно пояснили Соловйову, що росіяни бомбять себе самі

Російський топ-пропагандист Володимир Соловйов впав в істерику через пожежу на нафтобазі в Білгороді. Він не на жарт злякався за безпеку росіян і почав сипати питаннями щодо того, хто мав запобігти "удару", про який кажуть російські власті.

Соловйов опублікував у своєму Твіттері відповідну посаду, під якою українці залишили безліч смішних коментарів та запевнили пропагандиста, що росіяни явно бомбять себе самі.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Зазначимо, що, за повідомленнями російських чиновників, удар по нафтобазі в Білгороді нібито завдали гелікоптери ЗСУ, проте Генштаб ЗСУ цю інформацію не підтверджує.

Топ-пропагандист путіна при цьому за традицією одразу ж звинуватив Україну і не на жарт потурбувався про безпеку росіян.

"Питання. Хто відповідає за ППО на Білгородському напрямку? Місця базування гелікоптерів, які вчинили удар, знищені? Зона безпеки для Білгородської області коли буде встановлена?", — налаштував Соловйов.

Українці поспішили відповісти на його запитання у коментарях. Вони пояснили пропагандисту його словами, що "російські бомбять себе самі", а також поцікавилися, про які взагалі гелікоптери ЗСУ може йтися, якщо на росТВ неодноразово заявляли, що вся українська авіація нібито була знищена ще в перший день війни.

Де знаходиться Білгород — карта:

Білгород на карті

Як повідомляв "Телеграф", рано-вранці 1-го квітня біля кордону з Україною в російському Білгороді спалахнула нафтобаза. Пізніше в мережі з’явилося відео початку пожежі у Білгороді.