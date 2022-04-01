У путіна дійсно проблеми зі здоров’ям — що дізналися росЗМІ

Політик багато в чому шанувальник нетрадиційної, народної медицини

У російського кривавого диктатора Володимира Путіна, який розв’язав війну з Україною, спостерігаються серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це говорять представники широких медичних кіл у Росії, одночасно намагаючись не афішувати подібну інформацію на загальний огляд. У кремлі ж стан путіна, якому восени цього року виповниться 70 років, називають "чудовим".

Проте дані російського порталу "Проект", який провів власне журналістське розслідування, далеко не такі позитивні. Що саме вдалося дізнатись про здоров’я російського диктатора, пише "Телеграф".

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То чи є проблеми?

Джерело, яке близьке до керівництва однієї з великих російських лікарень, стверджує — путіна дуже сильно підводить здоров'я. При цьому кремль систематично приховує інформацію про це для підтримки його іміджу "мачо".

Такий підхід до особистості путіна почався майже одночасно з його приходом до влади. І незважаючи на те, що політик отримував чимало травм, займаючись кінним спортом, будь-які твердження про його погане самопочуття завжди спростовувалися речниками влади.

"Серйозною проблемою в ті роки [на початку президентського шляху — ред.] для Путіна, який захоплювався кінним спортом, були падіння з коней, — пише "Проект". — Один із знайомих президента розповів, що після одного з падінь Путін якийсь час "навіть не міг стати на ноги", а потім його довго лікували".

путін у 2009 році

Вперше хоч якісь проблеми зі здоров’ям у кривавого диктатора "засвітилися" публічно у 2012 році — у День народної єдності він прийшов покладати квіти, кульгаючи. При цьому будь-яка згадка про такий стан путіна в ЗМІ була заборонена, а відеозапис на сайті кремля так і не з’явився. До кінця 2012 року кремль вирішив скоротити всі заходи з президентом до однієї години — через кульгавість.

Водночас російська влада почала вдаватися до "консервів" — тобто заздалегідь записаних зустрічей путіна з підлеглими. Журналісти-розслідувачі стверджують, що подібна інформація "вкидалася в інформпростір мінімум чотири рази — у березні 2015-го, серпні 2017-го, лютому 2018-го та вересні 2021-го.

Любов до народної медицини

"Проект", посилаючись на людину, знайому з путіним, пише про те, що диктатор має слабкість у вигляді пантових ванн. Це ванни, до яких додається екстракт виварених оленячих рогів (пантів). Ті, хто вірить нетрадиційній медицині, підтримують думку, що подібні процедури гарні для шкіри, серця та судин. Неодноразово з’являлися у ЗМІ і заяви про те, що путін бере участь у шаманських обрядах.

Відповісти на те, наскільки правдивою є подібна інформація, зможуть, напевно, лише сам путін і його наближені. Однак якщо чутки правдиві, то така поведінка дуже дивна, адже багато родичів путіна є медичними працівниками.

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Як справи зараз?

Ситуація зі здоров’ям путіна значно загострилася у 2021 році. Тоді, на початку вересня, політик відкрито заявив, що йде на самоізоляцію — нібито через те, що довкола стало багато людей, хворих на ковід. Втім, джерела "Проекту" припускають, що таким чином у кремлі спробували приховати чергове погіршення здоров’я диктатора.

Зазначається, що політик має власне "відділення персональних лікарів" у ЦКЛ московського району Кунцево. Медики із цієї установи часто супроводжують володимира путіна у його поїздках.

Вважається, що ще у 2016-2017 роках путіну вистачало п’ятьох лікарів, проте незабаром ця кількість у середньому зросла до дев’яти.

"Проект" зазначає, що найчастіше з президентом бували отоларингологи Олексій Щеглов та Ігор Єсаков, а також хірург Євген Селіванов. Селіванов, як мінімум донедавна, спеціалізувався на онкології та займався проблемами щитовидної залози. Отоларинголог – це той лікар, який серед іншого може першим виявити проблеми із щитовидною залозою, зокрема онкологічні. Путін публічно демонстрував інтерес до проблеми раку щитовидної залози.

Зараз же всі зазначають, що путін максимально скоротив спілкування з пресою та іншими політиками в очному форматі, а воліє "ховатися" за екранами камер. Мабуть, у такій поведінці є не лише дещиця побоювання за своє життя через можливий замах, а й застереження через слабке здоров’я.

Нагадаємо, що раніше користувачі мережі звернули увагу на стан рук путіна, припустивши, що їхня набряклість може натякати на чергове захворювання диктатора, яке замовчується Москвою.

Трохи згодом уважніші глядачі також відзначили, що на різних заходах у володимира путіна різні... вуха, що, ймовірно, свідчить про наявність у російського лідера двійників. Про такий підхід до ведення політики путіним неодноразово говорили навіть самі росіяни.