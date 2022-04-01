Міноборони росії знову зганьбилося брехнею про втрати України

Пропаганда малює для російської армії красиві здобутки, які, насправді, далекі від правди

У п’ятницю, 1 квітня, представники російського Міноборони прорахувалися у своєму "щоденному зведенні перемог" щодо війни в Україні. Так, з-поміж іншого, вони заявили про знищення чергового, вже 37-го безпілотника типу "Байрактар", тоді коли самі ж заявляли про значно меншу їхню загальну кількість на озброєнні ЗСУ.

На нестикування в цифрах звернуло увагу видання "Медуза", передає "Телеграф".

У ранковому "зведенні" російські військові відзвітували, мовляв, за добу змогли знищити дев’ять повітряних цілей України, серед яких вертоліт Мі-8 та безпілотники. До останніх нібито входить і "Байрактар". Проте є невідповідність.

Початково росіяни стверджували, що загалом Україна володіє 36 летальними апаратами турецького виробництва. Проте за всіма підрахунками "начебто збитий "Байрактар" за добу 30 березня, про яку вороги "звітували" наступного дня, і мав стати останнім.

Зведення за 31 березня, коли нібито було знищено "останнього" "Байрактара"

"Знищений" же у четвер БПЛА є, власне, 37-м і, згідно з початковою статистикою Міноборони Росії, просто неіснуючим.

Втім, це вкотре доводить, як окупанти "малюють" собі перемоги на рівному місці, коли таких немає.

Також вони часто видають бомбардування житлових будинків або будинків із сховищами для мирного населення за ліквідацію "угруповань наонацистів". Саме так вони виправдовували свого часу атаку на пологовий будинок у Маріуполі, а пізніше вчинили ще один військовий злочин.

Як повідомляв "Телеграф", рашисти обстріляли на Донеччині будівлю, на даху якої знаходився знак "Червоного хреста", який вшановують у всьому світі.