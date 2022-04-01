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путіна двічі оперували? РосЗМІ розсекретили, на що хворіє диктатор

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Вочевидь, одне із "хворих" місць путіна — спина Новина оновлена 01 квітня 2022, 13:13
Вочевидь, одне із "хворих" місць путіна — спина

У політика є власна бригада постійних лікарів

Російський кривавий диктатор володимир путін, який розв’язав війну в Україні, міг двічі знаходитися на операційному столі. Згідно з новим журналістським розслідуванням медіа "Проект", політика, найімовірніше, у 2016 та 2019 роках оперували через проблеми зі спиною.

До таких висновків російські журналісти дійшли, готуючи спеціальний випуск щодо можливих хвороб путіна, присвячений його майбутньому 70-річчю.

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Як вдалося з’ясувати, восени 2016 року володимир путін був відсутній на робочому місці протягом п’яти днів. Імовірно, саме в період із 26 листопада до 1 грудня ним опікувалися 12 медиків. Четверо із цієї команди є співробітниками відділення нейрохірургії ЦКЛ одного із районів Москви. Команда із завідувача відділення, власне нейрохірурга, реаніматолога та старшої медсестри вказує на проведення операції. До того ж, путіна тоді відвідував і реабілітолог, що тільки зміцнює підозри журналістів.

Приблизно в той же час року, але вже 2019-го, путін знову зникне з очей публіки, а ЗМІ публікуватимуть заздалегідь записані "консерви" — заготівлі зустрічей диктатора з підлеглими. Вдруге російського лідера оглядатиме команда із 13 осіб, серед яких буде вже шестеро представників нейрохірургії.

Ймовірно, проблеми зі спиною у путіна можуть бути через його колишнє захоплення кінним спортом. Розслідувачам "Проекту" вдалося з’ясувати, що диктатор неодноразово падав із сідла та отримував серйозні травми.

Нагадаємо, що у мережі тим часом продовжують обговорювати, чи справді володимир путін має двійників, яких може використати для спілкування з пресою та інших завдань. До подібних міркувань інтернет-користувачів спонукала помітна різниця у формі вух політика на двох різних заходах.

Теги:
#Росія #Хвороба #Війна #Володимир Путін #Операція #Президент Росії
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