путіна двічі оперували? РосЗМІ розсекретили, на що хворіє диктатор

У політика є власна бригада постійних лікарів

Російський кривавий диктатор володимир путін, який розв’язав війну в Україні, міг двічі знаходитися на операційному столі. Згідно з новим журналістським розслідуванням медіа "Проект", політика, найімовірніше, у 2016 та 2019 роках оперували через проблеми зі спиною.

До таких висновків російські журналісти дійшли, готуючи спеціальний випуск щодо можливих хвороб путіна, присвячений його майбутньому 70-річчю.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Як вдалося з’ясувати, восени 2016 року володимир путін був відсутній на робочому місці протягом п’яти днів. Імовірно, саме в період із 26 листопада до 1 грудня ним опікувалися 12 медиків. Четверо із цієї команди є співробітниками відділення нейрохірургії ЦКЛ одного із районів Москви. Команда із завідувача відділення, власне нейрохірурга, реаніматолога та старшої медсестри вказує на проведення операції. До того ж, путіна тоді відвідував і реабілітолог, що тільки зміцнює підозри журналістів.

Приблизно в той же час року, але вже 2019-го, путін знову зникне з очей публіки, а ЗМІ публікуватимуть заздалегідь записані "консерви" — заготівлі зустрічей диктатора з підлеглими. Вдруге російського лідера оглядатиме команда із 13 осіб, серед яких буде вже шестеро представників нейрохірургії.

Ймовірно, проблеми зі спиною у путіна можуть бути через його колишнє захоплення кінним спортом. Розслідувачам "Проекту" вдалося з’ясувати, що диктатор неодноразово падав із сідла та отримував серйозні травми.

Читайте також: Категорія Політика Путін вирішив, як помиратиме. Зупиніть його! — звернення полковника ФСБ Кривава війна в Україні поставила світ на межу виживання. Виявляється, бажання президента Росії Володимира Путіна завоювати країну-сусідку має своє пояснення — йому нема чого втрачати, він смертельно хворий. До нас звернувся один із російських силовиків із проханням опублікувати його лист. У Росії ж переважну більшість сайтів прикрили або прикриють після публікації такого матеріалу.

Нагадаємо, що у мережі тим часом продовжують обговорювати, чи справді володимир путін має двійників, яких може використати для спілкування з пресою та інших завдань. До подібних міркувань інтернет-користувачів спонукала помітна різниця у формі вух політика на двох різних заходах.