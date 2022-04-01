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Нова росія буде меншою: Каспаров дав прогноз, які території відпадуть

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Гаррі Каспаров вважає, що Росія втратить свої території Новина оновлена 01 квітня 2022, 18:29
Гаррі Каспаров вважає, що Росія втратить свої території

На думку росіянина, щонайменше дві республіки можуть від’єднатися.

За умови збереження інструменту санкцій та грамотного його використання, Росія має шанс позбутися імперського прокляття. Проте, нова країна буде значно меншою — тобто РФ втратить території.

Таку думку висловив чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, Росія має стати національною державою у нормальному сенсі цього слова і взяти приклад у США, де різні національності, етноси та релігії живуть без імперської концепції на розширення.

Каспаров зазначив, що нова країна Росія, цілком можливо, буде географічно меншою. Але на його думку, це не так важливо.

"Важливо не думати про невеликі території, які можна втратити - Чечня, Татарстан. Потрібно думати про те, чи зуміє ця нова Росія утримати Сибір і Далекий схід , на який точить зуби Китай", — написав Каспаров.

Російський гросмейстер також пояснив, чому для володимира путіна навіть часткова поразка у війні з Україною – це серйозний удар, а втрата Криму – взагалі катастрофа.

"Крим – це голка Кощія у путінському режимі. І тому військовий крах в Україні, можлива втрата Криму в сукупності з економічним крахом, який, на мою думку, неминучий, призведе до того, що на вулицях ми побачимо не 50 тисяч противників війни, а 10 мільйонів. І цілком очевидно, що ніякий ОМОН із ними не боротиметься. Скінчаться гроші на пропаганду. Режим почне розпадатися", — зазначив шахіст.

А далі, за його словами, оточення путіна зробить з нього "цапа-відбувайла" і просто знищить. І ніхто з наступних правителів не захоче воювати із сусідами після програшу, а запит буде виключно на відновлення нормального життя.

Раніше "Телеграф" обговорив з військовим експертом, полковником запасу Олегом Ждановим, чому путін прорахувався як ситуація може розвиватися далі, і чи готова росія до мобілізації.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Гаррі Каспаров #Розпад
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