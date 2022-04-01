Після війни з Україною росії предрекли розпад: "втратить Калінінград та Курили"

Свої права на ці території можуть заявити Польща та Японія.

Росія заплатить за військове вторгнення в Україну дуже високу ціну — позбудеться одразу декількох територій, які зараз вважає своїми.

Про це у п'ятницю, 1 квітня, в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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На думку Данілова, у росії після завершення загарбницької війни проти України заберуть у першу чергу всі чотири Курильські острови, а також Калінінград. Й таким чином, на думку секретаря РНБО, відновиться "історична справедливість.

"У результаті цієї війни, коли розвалиться російська редерація, а так воно і буде, Японія отримає свої чотири острови Курильської гряди, які вони забрали після другої світової війни. Якщо буде бажання Польщі забрати собі Калінінград, то вони зможуть це зробити за результатами цієї війни", — заявив Олексій Данілов.

Нагадаємо, що Японія претендує на чотири південні острови Курил — Ітуруп, Шикотан, Кунашир, Хабомаї. Ці території наприкінці Другої світової війни анексував Радянський Союз, виселивши звідти усіх японців. Між Росією та Японією у 1956 році була підписана декларація про завершення бойових дій, однак мирний договір укладений не був і ситуація з островами залишалася невизначеною. Днями Токіо знову висунуло претензії Москві, заявивши, що називатиме південні Курильські острови "споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією Росії". Це сталося після того, як Москва відмовилася продовжувати переговори, а потім ще й вирішила провести на Курилах військові навчання.

Що стосується Калінінграда — то за свою історію місто належало як польським, так і німецьким королівствам та князівствам. За часів польського панування воно називалося Крулевец, а до Радянського Союзу воно потрапило як німецьке місто Кенігсберг. Варто зазначити, що колишній командував сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак вже говорив про те, що Польща має "заявити права" на Калінінградську область.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про втрату росією власних територій говорив і російський шахіст Гаррі Каспаров, однак він вказував республіки Татарстан та Чечня.