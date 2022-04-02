Білгород, які плани на ранок? Українці затроллили росіян через два поспіль "дивні НП" на їх території

У мережі продовжують жартувати про вибухи та пожежу в російському місті

Жителям російського Білгорода дісталося в соцмережах після двох НП із вибухами, що сталися у місті 30 березня та 1 квітня.

Український сегмент Фейсбук не припиняє тролити тих росіян, котрі змогли на своїй шкурі відчути, як жити українцям у стані постійної небезпеки.

"Бєлгород, спиш?", — Запитав пародист Богдан Процишин.

"Бєлгород, как настроєніє? Які плани на ранок?" — поцікавився журналіст Михайло Ткач.

Жартувати над Білгородом вирішили й інші користувачі мережі.

Як повідомлялося раніше, 30 березня Білгород струснув потужний вибух. Як виявилося, там вибухнув склад боєприпасів.

Міська влада списала причину події на "людський фактор", однак у мережі тим часом почали з’являтися численні повідомлення про те, що місто нібито було захоплене українськими військами, які взяли в полон мера і вивісили над будівлею адміністрації прапор України.

Крім того, у місцевих чатах з’явилася інформація про те, що у Білгороді працюють українські диверсанти, які малюють мітки на дахах будинків та розвішують усюди маячки.

Здавалося б, ситуація вичерпала себе, проте вже 1 квітня в тому ж Білгороді стався вибух на місцевому нафтосховищі, через що в повітря піднялися величезний стовп полум’я і клуби густого диму. Відразу ж після цього в мережі з’явилися чутки про те, що нібито два українські вертольоти завдали авіаудару по місту.

У Міноборони України інформацію про це не підтвердили, але й спростовувати також не стали.