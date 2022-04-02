Грошей нема і не буде: росіяни відмовилися пишатися яхтою путінського олігарха та поскаржилися на зростання цін

Декому навіть відомо, що олігарх рятував своє майно через санкції, пов’язані з війною в Україні

Жителі російського Владивостока, на морвокзалі якого зараз перебуває дорога яхта олігарха Олексія Мордашова, не поспішають захоплюватися судном. Вірніше, сам зовнішній вигляд яхти їм подобається, але кількість грошей, витрачених на її покупку, вони здебільшого засуджують. А ще скаржаться на санкції.

Про те, що розповіли росіяни "Настоящему времени", пише "Телеграф".

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Більшість опитаних погоджується з тим, що яхта виглядає дуже привабливо, тому вони і приходять на неї подивитися. Один із респондентів навіть порівнює розміри судна з авіаносцем — настільки вона його вразила. Проте хвалити Мордашова, який витратив на неї щонайменше 300 млн доларів, у Владивостоку не поспішають.

"Гордості ніякої. Прикро, за державу образливо. Тому що награбували, нахопили, це ж народні гроші!" — обурюється одна з місцевих жительок.

Інші люди кажуть, що не співчувають олігархам, коли у тих відбирають санкціями майно — мовляв, у таких грошей повно, а ось звичайні громадяни страждають. Однак, крім фрази "грошей не було і не буде", виходу із ситуації не пропонує ніхто.

Також багато молоді погоджуються з тим, що нинішні санкції дуже вплинули на їхнє життя. Це і зростання цін, і неможливість виїхати в країну, про поїздку до якої раніше мріялося, та відсутність зарплат в окремих професіях.

При цьому знайшлися й ті, хто схвалив покупку Мордашовим такої яхти.

"Те, що людина з Росії досягає таких успіхів, що в неї такі яхти, це круто, — зазначив один з хлопців. — Якось мотивує далі, думаєш, чим ти гірший, ти ж можеш досягти таких самих успіхів і теж припливти до рідного міста".

Нагадаємо, що Олексій Мордашов, будучи головним керівником ПАТ "Северсталь", потрапив під західні санкції і вже втратив одну зі своїх яхт. Розкішна Lady M, яка коштує 65 млн доларів, була арештована у водах Італії.

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