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"Вбиті" дитячі майданчики та загони для фекалій: справжнє обличчя росії показали на відео

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Захаращена вулиця в одному з російських міст Новина оновлена 02 квітня 2022, 10:42
Захаращена вулиця в одному з російських міст

Непрості погодні умови, зіпсована екологія, високий рівень злочинності, відсутність самого необхідного — так живе "велика" росія

Занедбані дитячі майданчики, відсутність сміттєпроводів у під'їздах багатоповерхівок та холодильників у квартирах, люди дотепер вимушені жити в бараках, де немає каналізації та водогону, і зливати всі свої нечистоти у спеціальні "загони", які розміщені прямо посеред дворів — це і є "обличчя" справжньої російської федерації. Тому дивуватися тому, що загарбники, які прийшли воювати на українські землі, м'яко кажучи, шоковані тим, як живуть люди у звичайних українських селах, адже такої "роскоші" вони в очі не бачили, не доводиться.

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Відео, на кадрах якого чітко відображений реальний стан більшості російських населених пунктів та те, як насправді виживають там росіяни, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив Денис Ярославський.

"Просто усвідомте, чому армія бомжів дивується асфальтованим дорогам у наших селах! Чому nutella для них дивина, а їхні дружини просять вкрасти хоч щось із речей та ноутбук… Саме тому, відступаючи, вони виносять навіть килими та блендери. Ми звикли, що росія — це москва та пітер, а вона саме така", — йдеться в тексті публікації.

Публікація Дениса Ярославського в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти, які прийшли з війною на українські землі, дзвонять до близьких у росію та розповідають, що шоковані тим, що звичайні українці живуть набагато краще, аніж російські "визволителі".

Теги:
#Росія #Міста #Відео
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