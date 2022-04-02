Ракета, що впала під Білгородом, прилетіла з території росії — CIT

Було встановлено напрям, звідки прилетіла ракета

Ракета, що залишила воронку на південь від Білгорода, насправді прилетіла з території росії, а не України, як про це бреше російська влада.

Таку заяву зробила група Conflict Intelligence Team (CIT), яка аналізує оперативну ситуацію з відкритих джерел.

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"Вчора один із білгородських телеграм-каналів опублікував кадри з відеореєстратора, де видно попадання невідомого боєприпасу […] в районі Микільського на південь від Білгорода. Нам вдалося геолокувати місце зйомки в момент влучення ракети. Виявилося, що відеореєстратор знімає в південно-східному напрямку"., А ракета прилітає ліворуч, тобто зі сходу чи північного сходу, а отже – з території росії”, – стверджують розслідувачі.

Розмір вирви дозволяє припускати, що вона утворилася від крилатої або балістичної ракети, ймовірно, ракети 9М728 ОТРК "Іскандер-М".

Зазначимо, що у Генштабі ЗСУ інформацію про ракетні удари не підтвердили. Найімовірніше, росія влаштувала чергову провокацію.

Як повідомляв "Телеграф", рано-вранці 1-го квітня біля кордону з Україною в російському Білгороді спалахнула нафтобаза. Пізніше в мережі з’явилося відео початку пожежі у Білгороді.

Росіяни вже почали масово залишати Білгород, через що на заправках у місті утворилися величезні черги.