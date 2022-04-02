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Через війну з Україною звільнився гендиректор виробника літаків "Су" в росії: "Не хочу бути причетним"

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Ілюстративне фото: літак Су Новина оновлена 02 квітня 2022, 13:00
Ілюстративне фото: літак Су

Юрій Слюсар перебував на посаді з 2020 року

Генеральний директор компанії-виробника літаків "Су", які вже 38 днів поспіль знищують мирне населення та інфраструктуру в українських містах, засудив війну росії проти України та написав заяву про звільнення.

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Юрій Слюсар, який є гендиректором ВАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація", дочірньою компанією якої є "Сухой", заявив, що упродовж місяця він спостерігав за знищенням українських міст та, врешті решт, вирішив звільнитись через дії російської влади по відношенню до України. Про це йдеться у тексті його заяви про звільнення.

"Я приходив на посаду керівника з бажанням зміцнити російську авіаційну галузь, але навіть не уявляв, що літаки, що їх очолюю, будуть бомбити мирні райони Харкова, де колись працював засновник ОКБ "Сухий", — йдеться в тексті офіційного документа.

За словами Слюсара, проведення "спецоперації в Україні" стало для нього вкрай важким пунктом, який він просто не може перейти, знаходячись на посаді гендиректора.

Колишній керівник також додав, що працювати у компанії та очолювати колектив із великою історією для нього було великою честю, проте стояти у керма компанії, яка сьогодні створює зброю для вбивства мирних громадян, він не хоче.

"Я не хочу бути причетним до знищення славного імені "Сухий", а також не поділяю рішень, які зараз виходять з кабінетів керівників російської федерації. Ухвалення рішень про звільнення співробітників та конструкторів, це фінал історії "Сухого". Я не можу дивитися як знищують колір російського авіапрому внаслідок недалекоглядних рішень уряду нашої Батьківщини", — наголосив він.

Офіційна заява Генерального директора компанії-виробника літаків "Су"
Офіційна заява Генерального директора компанії-виробника літаків "Су"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в рамках кримінального провадження український суд арештував 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан", які належать російській авіакомпанії "Волга-Днєпр".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Гендиректор #Літак
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