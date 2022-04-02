Криму запастися консервами та крупами: з’явився цікавий документ від влади Росії

Розсилка документа пройшла по більшості організацій та підприємств

Кримчан та жителів прикордонних з Україною суб’єктів Російської Федерації про всяк випадок просять підготуватися до початку можливих бойових дій. Таке розпорядження МНС Росії з’явилося відразу після неприємних подій у Білгородській області, де 1 квітня була з повітря атакована нафтобаза, яка згодом горіла.

Конкретні кроки просять зробити на території Кримського півострова, а також у Брянській області, повідомляє "Телеграф".

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Зазначимо, що різні регіони, що перебувають під владою Москви, отримують різні розпорядження.

Так, наприклад, в окупованому Криму співробітників підприємств та організацій просять закупитись необхідними продуктами, зібрати "тривожні валізки", а також провести пояснювальну роботу з дітьми. Насамперед підростаючому поколінню просять пояснити, як варто діяти у разі смерті одного або обох батьків.

Також у Криму хочуть активізувати роботу сигнальних сирен та провести перевірку укриттів на випадок авіанальотів. Повна версія документа гуляє по мережі і датована 1 квітня, хоча жартом навряд чи є після тривалого гасіння нафтобази в Білгороді.

Подібний документ потрапив до рук української розвідки і з Брянської області. Тут пропозиції до людей схожі — перевірити укриття, забезпечити себе їжею та потрібними медикаментами, а також розпочати виготовлення протитанкових "їжаків". Крім іншого, рекомендують сформувати загони самооборони, які могли б патрулювати місцевість у разі потреби.

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Цікаво, що "влада" Криму все ж таки намагається спростувати інформацію, котра гуляє інтернетом, намагаючись довести хибність документа тим фактом, що він підписаний людиною, яка не працює на цій посаді.

При цьому, звісно, не уточнюється, наскільки часто для створення документації використовуються шаблони, де не змінюють підписи плюс не звертають увагу на риску біля імені. Як відомо, така позначка наприкінці документа означає, що замість зазначеної людини розпорядження було підписано кимось іншим, хто має на це таке право.

Крім цього довіряти "спростуванням" російської влади не завжди варто, адже їх не раз ловили на брехні або фейкометстві. Чого тільки вартий кейс із українськими "нагородами за взяття Криму", де пропагандисти не змогли навіть написати без помилок імені президента Володимира Зеленського.

До того ж представники місцевої влади в Росії іноді самі заговорюються настільки, що спростовують попередньо "залізні факти". Як, наприклад, мер Іркутського району Леонід Фролов, який підтвердив, що повномасштабне вторгнення в Україну готувалося вже давно, а не було ніяким "навчанням" чи "спецоперацією".