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росія після пожежі у Білгороді порушила справу проти ЗСУ

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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росія після пожежі у Білгороді порушила справу проти ЗСУ Новина оновлена 02 квітня 2022, 14:52

У рф порушили кримінальну справу про обстріл нафтобази в Білгороді

Слідчий комітет рф порушив справу про теракт "після авіаудару Збройних сил України по нафтобазі в Білгороді". Раніше російська влада вже заявляла, що нафтобазу нібито розбомбила українська авіація.

"1 квітня особи з числа Збройних сил України вступили у злочинну змову з метою вчинити теракт у росії, вторглися у повітряний простір країни на двох вертольотах та завдали не менше чотирьох авіаударів по об'єктах паливно-енергетичного комплексу у Білгороді", — передають росЗМІ.

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Як повідомляв "Телеграф", рано вранці 1 квітня біля кордону з Україною в російському Білгороді спалахнула нафтобаза. Пізніше в мережі з’явилося відео початку пожежі у Білгороді.

Росіяни вже почали масово залишати Білгород, через що на заправках у місті утворилися величезні черги.

Нагадаємо, увечері, 29 березня, в районі села Червоний Жовтень Білгородської області стався потужний вибух. Як виявилося, вибухнули склади із боєприпасами.

Пізніше з’ясувалося, що пожежа сталася через "людський фактор". У мережі припускають, що це могла бути необережність або навіть недбале куріння поряд із снарядами.

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#Росія #Білгород #ЗСУ
росія після пожежі у Білгороді порушила справу проти ЗСУ
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росія після пожежі у Білгороді порушила справу проти ЗСУ
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росія після пожежі у Білгороді порушила справу проти ЗСУ
росія після пожежі у Білгороді порушила справу проти ЗСУ
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