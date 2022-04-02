На антивоєнних мітингах у росії загребли навіть непричетних (фото, відео)
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Загальна кількість затриманих наразі невідома
У низці російських міст у суботу, 2 квітня, люди знову почали виходити на антивоєнні акції. Їх учасників одразу затримують представники правоохоронних органів. Хапають всіх, хто попадається на очі, навіть якщо ці громадяни просто проходили повз або пили каву поряд із місцем, де збиралися мітингувальники.
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Фотографії та відео з мітингів оприлюднив портал "SOTA".
Згідно з наявними відомостями, у кількох містах російської федерації в суботу, 2 квітня, розпочалися акції протесту проти війни росії з Україною. Здебільшого вони нечисленні, але у деяких містах, зокрема москві та петербурзі, правоохоронці затримали десятки людей. Своєю чергою влада російської федерації заявляє, що росіянам протестувати не варто, адже всі учасники мітингів отримають покарання, відповідно до чинних законодавчих норм.
Під "гарячу" руку силовиків потрапляють навіть літні жінки.
У мережі з'явилось й кілька відеопідтверджень затримання учасників акцій протесту та навіть тих, хто просто проходив або стояв поряд.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії на мітингах проти війни в Україні силовики затримують не лише доросле населення, а й навіть малолітніх дітей, що викликає неабиякий шквал негативних коментарів серед користувачів мережі.
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