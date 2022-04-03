Стерти Україну з лиця землі, а потім і Польщу: що "прості росіяни" говорять про війну

Жодного співчуття від "братів" чекати не варто — вони повністю напхані російською пропагандою

У Росії все більше людей підтримують агресивну політику кривавого диктатора Володимира Путіна щодо України. Дехто переконаний, що наша держава варто стерти з землі, прихопивши заодно і Польщу, а інші пропонують взяти нас "під своє крильце". Проте засудження війни від них не почуєш — вони або розлючені, або "аполітичні".

Реакцію росіян, якою вони поділилися з російськими журналістами, покаже "Телеграф".

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Відразу наголосимо, що людей, які засудили б звірства російської армії, котрі відбуваються на території України, у випуску не виявилося. Максимум, на який можна розраховувати, — це кілька людей, які висловили бажання, щоб і росіяни, і українці жили добре.

Зате багато інших поділилися дуже "цікавими" ідеями. Так, наприклад, одна з опитуваних жінок вважає, що росія має перемогти у війні, при цьому говорячи, що хоче, щоб українці жили спокійніше, а російські хлопці повернулися додому живими.

Ще одна росіянка стала "зіркою мережі" та об’єктом ненависті багатьох українців через свої імперські погляди на Україну.

"Україна стане вторинною державою, яка не ні в чому не братиме участі, — заявила вона. — А ми забиратимемо цю землю собі. Це так і було раніше, все повертається до своїх витоків".

Також росіяни називають українців "нацистською падалью" і закликають "вальнути" нас, не питаючи.

"Не добили у Другу світову війну, доб’ємо зараз", — стверджує один з респондентів, тим самим підтверджуючи багато свідчень людей, які пережили ту війну про звірства саме російських солдат.

Також деякі пропонують "знести Україну з лиця землі", адже вона нібито "не потрібна". Після цього пропонують "до купи" знести і Польщу — вочевидь, імперські апетити в Росії має не тільки владимир путін.

Таким чином виходить, що питання щодо того, чи винні прості росіяни у повномасштабному вторгненні Росії в Україну, є вже здебільшого риторичним. На це впливають не лише подібні "зрізи" громадської думки, а й той факт, що за мародерством, убивствами та насильством українських громадян стоїть не сам путін, а й сотні-тисячі солдатів його армії.

На думку вітчизняного журналіста Артема Діхтяренка, навіть мовчазне спостереження за кошмаром робить росіян співучасниками кожного військового злочину. Просто тому, що вони готові заплющити очі і забути про геноцид українців, що трапився, аби їм жилося відносно спокійно.