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Російських призовників все ж таки відправлять до України? У мережі з’явився документ

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Росіяни шукають способи уникнути служби Новина оновлена 03 квітня 2022, 16:08
Росіяни шукають способи уникнути служби

Путін відправляє на забій в Україну призовників

Попри заяви російської влади про те, що призовників не задіятимуть у так званій "спецоперації" в Україні, документи говорять про протилежне.

У своєму Telegram радник голови МВС Антон Геращенко виклав фото, за його інформацією, рішення військового командування РФ про "направлення в район проведення операції призовників, що підлягають мобілізаційним заходам під час весняної призовної компанії 2022 р".

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"Призовників після мінімальної підготовки використовуватимуть як гарматне м’ясо, замість тих, хто вже став 200-м чи 300-м!", — зазначив Геращенко.

Нагадаємо, що під час війни проти України у Росії розпочався весняний призов: з 1 квітня по 15 липня 2022 року росіян від 18 до 27 років закликають на термінову службу. От тільки далеко не всі призовники хочуть їхати до України і там гинути.

Нагадаємо, що добровольці також не поспішають йти в армію — як повідомляла розвідка, на всю Калінінградську область охочих розпочати проходження військової служби висловило лише 17 людей.

Теги:
#Україна #Війна #Антон Геращенко
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