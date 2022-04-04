рф відправляє на війну в Україну підлітків з "Юнармії": Денисова показала документ

Частина загонів "Юнармії" перебуває у тимчасово окупованому Криму

Поки російські війська продовжують зазнавати значних втрат у війні з Україною, путін вирішив відправити як гарматне м’ясо дітей, а саме підлітків з військово-патріотичного громадського руху "Юнармія".

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денисова на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото, за її інформацією, рішення командування рф про залучення підлітків до військових дій, яке було прийняте ще в середині березня, проте впроваджувати подібні заходи вирішили одночасно з офіційною мобілізацією в росії з 1 квітня 2022 року.

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"Починаючи з 29 березня 2022 року юнармійцям, яким виповнилося 18 років, почали надходити листи із запрошеннями "на співбесіду" та "проведення культурно-патріотичних занять", які фактично є повістками на відправлення у військову частину. Юнармійців збиратимуть у штабах до 10 квітня 2022 року, після цього їх планується перекидати у місця дислокації, а потім – на Харківщину та Донбас", — заявляє Денисова.

Денисова звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати факти порушень прав людини росії в Україні.

Про те, що в росії не гидують залучати до бойових дій дітей, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло ще 20 березня. Наказ про залучення членів військово-патріотичного громадського руху "Юнармія" до проведення так званої "спецоперації" на території України був підписаний міністром оборони рф шойгу. У наказі йшлося про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії.