У росії дітей по-новому оброблятимуть пропагандою

Такий курс увійде у викладання предмета "природознавство"

Російські школярі вже починають вивчати західні санкції проти Москви, запроваджені через війну в Україні. Учням 5-11 класів повідомляють, як обмеження впливають на економіку країни і, зрозуміло, наскільки сильно від такого ставлення "страждають" інші держави.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на росЗМІ.

Пропаганду росіянам вирішили "вливати" з юного віку — тому для предмета "природознавство" запровадили новий курс. Діти повинні будуть дізнатися, яку частку продукції росія виготовляє чи постачає окремих галузей промисловості. Також їм запропонують "оцінити" шкоду інших країн через введені ними ж санкції проти росії.

Скрин з російського сайту

Поки що точно відомо про подібні нововведення у школах Московської, Самарської та Орловської областей. Школярам розкажуть про те, як більшість російських державних корпорацій та банків були заморожені, а також про звільнення з росії багатьох великих світових компаній. Звісно ж, серед причин такого "ставлення" Заходу до росії навряд чи буде згадано розв’язану повномасштабну війну проти України.

Додамо, що в кращих традиціях радянської держави курс починатимуть з цитування "вождя", тобто фрази кривавого диктатора володимира путіна — "на росію чиниться безпрецедентний зовнішній тиск".

Тим часом західні країни вже обговорюють новий пакет санкцій. Приводом для цього стали жахливі наслідки перебування окупантів у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київщини. Першими за посилення заговорили в США, а потім активізувався і Євросоюз.