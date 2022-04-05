росТБ зганьбилося з новим відео про своїх військових

російські ЗМІ продовжують вводити в оману населення рф

У мережі з'явилось відео, на якому російські медіа демонструють "роботу" російських саперів. Нібито нічого незвичного, проте, якщо розглянути кадри уважніше, можна помітити показовий абсурд та відверту брехню, яким керівництво рф продовжує забивати голови свого населення.

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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 квітня, оприлюднив український депутат Антон Геращенко

Під час більш "прицільного" розглядування кадрів відеозапису видно, що поки російські хлопці-сапери "працюють", безстрашний оператор, який знімає це чудо-дійство, йде перед ними, навіть не боячись підірватися на мінах.

"Начебто б нічого незвичайного. На РІА-новинах знову брешуть. Або його (оператора — ред.) не шкода (мені точно не шкода) або хтось облажався з постановою. Країна брехні та абсурду", — йдеться в тексті публікації Геращенко.

Як працюють російські сапери

Раніше "Телеграф" повідомляв, як пропагандистське російське видання з мільйонною аудиторією відкрито закликало до знищення України. Стаття, автор якої закликав до проведення масових репресій українського народу та проведення росіянами етнічних чисток на територіях української держави, у неділю, 3 квітня, була оприлюднена на прокремлівському порталі "РИА Новости".