Арестович спростував міф про "величезну армію росії" простою статистикою

За словами радника голови Офісу президента, російська армія за чисельністю вже значно менша української.

Російська армія за кількісними та якісними показниками вже давно не відповідає заявам про "другу армію світу", як про це заявляють прокремлівські пропагандисти. Ба більше, росіяни суттєво поступаються українським воїнам.

Про це у вівторок, 5 квітня, у ході телемарафону заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, російська армія вже значно менша української, а ще у них страждають якісні показники. Арестович навів просту статистику, яка вщент спростовує міф про "величезну армію РФ".

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"По-перше, вони чисельністю не більше за нас, вони вже менше за нас. Але окрім кількісних показників є якісні показники. Росіяни воюють поки що штатними механізованими підрозділами, повітряними силами, спецназом, Росгвардією. А у нас на один автомат – шість бажаючих. Тобто у нас багато хто призваний до війська, або добровільно пішов. Не вистачає важкої зброї, яку ми чекаємо від Заходу", — наголосив він.

Тим часом солдати російської армії, яка зазнає значних втрат у війні проти України, не хочуть воювати й відмовляються від нагород та медалей. Їм не потрібні нагороди ветерана спецоперації, які нещодавно вигадав Путін, але дуже хочеться зберегти власні життя. Про це вони говорять у телефонних розмовах з рідними та близькими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що солдати Росії масово відмовляються воювати й подають рапорти на звільнення.