Кавказ може гримнути: озвучено сумний для росії сценарій

Євген Кисельов вважає, що Кадиров може очолити повстання за незалежність Ічкерії

Український журналіст та політичний оглядач Євген Кисельов вважає, що саме голова Чечні Рамзан Кадиров може очолити повстання за незалежність Ічкерії та повести за собою інші народи північного Кавказу.

Про це Кисельов заявив в інтерв’ю з Наталією Влащенком у рамках телемарафону на українському телебаченні.

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"Північний Кавказ запросто зможе гримнути… Все затріщить по швах, це запросто може статися", — наголосив журналіст.

Чеченська Республіка Ічкерія, ЧРІ – самопроголошене державне утворення. Ліквідована російською терористичною окупаційною владою у 2000 році після його силового повернення до рф як Чеченської республіки. Сучасна російська влада прирівнює лідерів ЧРІ до терористів. Чеченська Республіка — суб’єкт рф, входить до складу Північно-Кавказького федерального округу. Глава Чечні — Рамзан Кадиров

Карта Чеченської Республіки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова Чечні Рамзан Кадиров, який направив безліч своїх бойовиків для участі у війні проти України, насмішив українців мережу відео з нібито битвою чеченців, охарактеризувавши його "спецоперацією зі звільнення квартири від жалюзів".

Нагадаємо, що раніше Кадиров насмішив мережу, показавши відео з нібито роздачею українцям на тимчасово окупованій території своєї "гуманітарки", при цьому продукти там були не російські, а українські.