Рус

Кавказ може гримнути: озвучено сумний для росії сценарій

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6700
Прапор Ічкерії на тлі руїн Грозного. Події Першої чеченської Новина оновлена 05 квітня 2022, 18:29
Прапор Ічкерії на тлі руїн Грозного. Події Першої чеченської

Євген Кисельов вважає, що Кадиров може очолити повстання за незалежність Ічкерії

Український журналіст та політичний оглядач Євген Кисельов вважає, що саме голова Чечні Рамзан Кадиров може очолити повстання за незалежність Ічкерії та повести за собою інші народи північного Кавказу.

Про це Кисельов заявив в інтерв’ю з Наталією Влащенком у рамках телемарафону на українському телебаченні.

Оперативно про головне читайте у нашому Telegram-каналі

"Північний Кавказ запросто зможе гримнутиВсе затріщить по швах, це запросто може статися", — наголосив журналіст.

Чеченська Республіка Ічкерія, ЧРІ – самопроголошене державне утворення. Ліквідована російською терористичною окупаційною владою у 2000 році після його силового повернення до рф як Чеченської республіки.

Сучасна російська влада прирівнює лідерів ЧРІ до терористів.

Чеченська Республіка — суб’єкт рф, входить до складу Північно-Кавказького федерального округу. Глава Чечні — Рамзан Кадиров

Карта Чеченської Республіки
Карта Чеченської Республіки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова Чечні Рамзан Кадиров, який направив безліч своїх бойовиків для участі у війні проти України, насмішив українців мережу відео з нібито битвою чеченців, охарактеризувавши його "спецоперацією зі звільнення квартири від жалюзів".

Нагадаємо, що раніше Кадиров насмішив мережу, показавши відео з нібито роздачею українцям на тимчасово окупованій території своєї "гуманітарки", при цьому продукти там були не російські, а українські.

Теги:
#Росія #Кавказ #Війна #Чечня #Рамзан Кадиров #Ічкерія #Євген Кисельов #Наталія Влащенко
Країни Євросоюзу відсилають російських дипломатів
Світ
Країни Європи стусанами випихають російських дипломатів після жаху в Бучі: список
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Країни Євросоюзу відсилають російських дипломатів
Країни Європи стусанами випихають російських дипломатів після жаху в Бучі: список
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський виступив на Раді безпеки ООН: головні заяви
Дата публікації
Категорія
Єнс Столтенберг запевнив Україну в підтримці НАТО
Генсек НАТО заявив про критичну фазу війни: що буде далі
Дата публікації
Категорія
США продовжують посилювати санкції проти росії
Дефолт дедалі ближче? Чи допоможе заборона США з приводу боргів росії зупинити путіни
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 5 квітня
Війна - день 41: світ засуджує росію за різню в Бучі, але окупанти продовжують вбивати українців