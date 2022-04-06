У "темниках" для російських чиновників "спецоперацію" проти України вперше назвали "війною": у мережу злили документ

По росії розповсюджують методички, як правильно пояснювати народу, що відбувається

На тлі провалу плану швидкого захоплення України, відступу російських військ на півночі і північному сході України під безперервними атаками ЗСУ, розкриття правди про звірства російських окупантів у Бучі та інших містах України і санкцій проти росії, що постійно посилюються, влада російської федерації вирішила ще сильніше ідеологічно обробити своє населення насамперед чиновників. При цьому навіть у цій спробі російська пропагандистська машина дала збій та назвала війну проти України війною, а не "спеціальною операцією", як її офіційно називають у росії.

У розпорядження російських журналістів потрапила методичка, яку розіслали керівникам федеральних органів виконавчої влади росії. У ній розповідається як "ідеологічно правильно" потрібно пояснювати на зустрічах з трудовими колективами війну з Україною, а також санкції проти росії, що наступили за цим.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

У 14-сторінковому документі, який опублікував російський журналіст Дмитро Колезєв, попунктно та широко представлена "Матриця смислів та тез", яку пропонує російська влада своїм громадянам, у цьому випадку — чиновникам.

У методичці зібрані і "правильно розжовані" всі ключові меседжі російської пропаганди, а також дано "потрібні" відповіді на турбуючі росіян питання (і ні, це не питання про вбивства мирних українців, а набагато більш приземлені та близькі до холодильників громадян теми типу "несправедливості" введених проти росії санкцій, які все одно росії не страшні, і навіть корисні, і взагалі скоро будуть зняті, і т.д.).

Методичка складається з чотирьох блоків, присвячених певним питанням:

"Захист росії та Донбасу"

У цьому блоці чиновникам пропонується пояснити, чому росія напала на Україну і досить гармонійно зібрані наративи та тези російської пропаганди, як-от:

військова операція — превентивний захід, щоб не допустити повномасштабну агресію проти росії, що готується Україною;

існувала реальна загроза застосування Україною проти росії ракетної, ядерної та біологічної зброї;

путін "взяв на себе сміливість" і став на захист усіх росіян;

"Наша (російська — ред.) справа права. росія не почала війну, вона закінчує 8-річну війну".

Варто зазначити, що в цьому та наступних розділах як "доказова база" використовується весь спектр пропаганди від маніпуляцій реальними фактами та приведення вирваних з контексту цитат українських чиновників до відвертих фейків роспропаганди.

Підтримка дій путіна та російської армії

За цим розділом методички керівники держорганів повинні створити у своїх підлеглих чиновників "стадне почуття", віру в швидку перемогу, одночасно почуття особистої безпеки (воюють лише професіонали, вас і ваших близьких не пошлють воювати, якщо вони самі не підуть) і вказати, що "ворог поряд" — внести роз'єднаність із тими, хто не згоден з курсом путінського режиму:

приклад соцопитувань, які демонструють підтримку абсолютної більшості росіян дій путіна і армії росії;

масові акції на підтримку путіна та російських військ в Україні;

російське вторгнення в Україну "йде за планом від перемоги до перемоги". Воюють лише професіонали, призову резервістів не буде, строковики воювати не будуть;

"Виступати проти нашої воюючої армії (так все ж таки війна, а не "спецоперація" — ред.) — зрада, підлість".

Інформаційна війна і "перемога" в ній

Тут адресатам "темника" ставиться завдання посіяти серед підлеглих атмосферу недовіри до будь-якої одержуваної не від держави (а тим більше такої, що надходить із закордону, з України) інформації, а також вказати на ворогів усередині росії:

проти росії розв’язана інформаційна війна, доказом чого є впевненість переважної більшості росіян;

"Захід використовує проти нас відверту брехню та обман (фейки у промисловому масштабі)", на доказ чого наводиться швидке поширення різних відео з доказами злочинів російської армії в Україні;

"Усередині росії проти (чого б там не було, що робить російська влада — ред.) виступає буржуазна еліта" типу Ксенії Собчак — "російський народ вважає їх виродками, зрадниками". "У протестувальників немає майбутнього ні в росії, ні на Заході".

"Перемога близько", підтвердженням чого є контроль військ росії над територією Херсонської області, "Маріуполь практично в руках ВС рф".

Розповіді про "злочини українських нацистів" і воюючих на боці України "найманців", які теж, як не дивно, "нацисти".

Санкції та "контрсанкції"

Ця частина методички "заспокійлива". У ній слід пояснити рядовим чиновникам, що до росії ввели санкції не через війну проти України, а через "незалежну політику"; що санкції "надто сильні", але вони шкодять не росії, а Заходу, а росії йдуть тільки на користь, та й взагалі їх скоро скасують.

"Санкції — це не наслідки спеціальної операції росії". Їх би все одно запровадили.

"Невідповідність та несправедливість санкційного режиму зараз вражає". Захід веде гуманітарну війну проти росії.

Санкції — це війна не проти керівництва росії, а проти простих росіян, "народа".

У цивілізованому світі (тобто у країнах, які підтримали Україну — ред.) відбуваються "переслідування росіян".

Блокування соцмереж, зокрема, Інстаграм — це вимушений крок влади росії у відповідь, і його підтримала більшість росіян.

Дефолту не буде, а відхід компаній з росії — "тимчасовий захід".

"Санкції — це нові можливості" (акцент на позитивних прикладах заміщення продукції компаній, що пішли з росії).

"Більше розповідати про підтримку та розвиток сільського господарства".

"Захід шкодить санкціями самому собі". "Європа та США своїми санкціями вбивають зовсім не російську, а власну та світову економіку".

"Всі заяви про те, що Захід колективно відмовиться від російських вуглеводнів та енергоносіїв, є неспроможними".

Як повідомлялося, психолог, волонтер Валентин Кім спеціально для "Телеграфа" прокоментував зміну парадигми російської пропаганди з міфу про "один народ", що провалився, і припустив, що тепер у росіянах будуть роздмухувати вогонь ненависті до українців і бажання знищити їх усіх.