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У "темниках" для російських чиновників "спецоперацію" проти України вперше назвали "війною": у мережу злили документ

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Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Ситуація в росії вже настільки гнітюча, що без "роз’яснень" не обійтися Новина оновлена 06 квітня 2022, 05:59
Ситуація в росії вже настільки гнітюча, що без "роз’яснень" не обійтися

По росії розповсюджують методички, як правильно пояснювати народу, що відбувається

На тлі провалу плану швидкого захоплення України, відступу російських військ на півночі і північному сході України під безперервними атаками ЗСУ, розкриття правди про звірства російських окупантів у Бучі та інших містах України і санкцій проти росії, що постійно посилюються, влада російської федерації вирішила ще сильніше ідеологічно обробити своє населення насамперед чиновників. При цьому навіть у цій спробі російська пропагандистська машина дала збій та назвала війну проти України війною, а не "спеціальною операцією", як її офіційно називають у росії.

У розпорядження російських журналістів потрапила методичка, яку розіслали керівникам федеральних органів виконавчої влади росії. У ній розповідається як "ідеологічно правильно" потрібно пояснювати на зустрічах з трудовими колективами війну з Україною, а також санкції проти росії, що наступили за цим.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

У 14-сторінковому документі, який опублікував російський журналіст Дмитро Колезєв, попунктно та широко представлена "Матриця смислів та тез", яку пропонує російська влада своїм громадянам, у цьому випадку — чиновникам.

У методичці зібрані і "правильно розжовані" всі ключові меседжі російської пропаганди, а також дано "потрібні" відповіді на турбуючі росіян питання (і ні, це не питання про вбивства мирних українців, а набагато більш приземлені та близькі до холодильників громадян теми типу "несправедливості" введених проти росії санкцій, які все одно росії не страшні, і навіть корисні, і взагалі скоро будуть зняті, і т.д.).

Методичка складається з чотирьох блоків, присвячених певним питанням:

"Захист росії та Донбасу"

У цьому блоці чиновникам пропонується пояснити, чому росія напала на Україну і досить гармонійно зібрані наративи та тези російської пропаганди, як-от:

  • військова операція — превентивний захід, щоб не допустити повномасштабну агресію проти росії, що готується Україною;
  • існувала реальна загроза застосування Україною проти росії ракетної, ядерної та біологічної зброї;
  • путін "взяв на себе сміливість" і став на захист усіх росіян;
  • "Наша (російська — ред.) справа права. росія не почала війну, вона закінчує 8-річну війну".

Варто зазначити, що в цьому та наступних розділах як "доказова база" використовується весь спектр пропаганди від маніпуляцій реальними фактами та приведення вирваних з контексту цитат українських чиновників до відвертих фейків роспропаганди.

Підтримка дій путіна та російської армії

За цим розділом методички керівники держорганів повинні створити у своїх підлеглих чиновників "стадне почуття", віру в швидку перемогу, одночасно почуття особистої безпеки (воюють лише професіонали, вас і ваших близьких не пошлють воювати, якщо вони самі не підуть) і вказати, що "ворог поряд" — внести роз'єднаність із тими, хто не згоден з курсом путінського режиму:

  • приклад соцопитувань, які демонструють підтримку абсолютної більшості росіян дій путіна і армії росії;
  • масові акції на підтримку путіна та російських військ в Україні;
  • російське вторгнення в Україну "йде за планом від перемоги до перемоги". Воюють лише професіонали, призову резервістів не буде, строковики воювати не будуть;
  • "Виступати проти нашої воюючої армії (так все ж таки війна, а не "спецоперація" — ред.) — зрада, підлість".

Інформаційна війна і "перемога" в ній

Тут адресатам "темника" ставиться завдання посіяти серед підлеглих атмосферу недовіри до будь-якої одержуваної не від держави (а тим більше такої, що надходить із закордону, з України) інформації, а також вказати на ворогів усередині росії:

  • проти росії розв’язана інформаційна війна, доказом чого є впевненість переважної більшості росіян;
  • "Захід використовує проти нас відверту брехню та обман (фейки у промисловому масштабі)", на доказ чого наводиться швидке поширення різних відео з доказами злочинів російської армії в Україні;
  • "Усередині росії проти (чого б там не було, що робить російська влада — ред.) виступає буржуазна еліта" типу Ксенії Собчак — "російський народ вважає їх виродками, зрадниками". "У протестувальників немає майбутнього ні в росії, ні на Заході".
  • "Перемога близько", підтвердженням чого є контроль військ росії над територією Херсонської області, "Маріуполь практично в руках ВС рф".
  • Розповіді про "злочини українських нацистів" і воюючих на боці України "найманців", які теж, як не дивно, "нацисти".

Санкції та "контрсанкції"

Ця частина методички "заспокійлива". У ній слід пояснити рядовим чиновникам, що до росії ввели санкції не через війну проти України, а через "незалежну політику"; що санкції "надто сильні", але вони шкодять не росії, а Заходу, а росії йдуть тільки на користь, та й взагалі їх скоро скасують.

  • "Санкції — це не наслідки спеціальної операції росії". Їх би все одно запровадили.
  • "Невідповідність та несправедливість санкційного режиму зараз вражає". Захід веде гуманітарну війну проти росії.
  • Санкції — це війна не проти керівництва росії, а проти простих росіян, "народа".
  • У цивілізованому світі (тобто у країнах, які підтримали Україну — ред.) відбуваються "переслідування росіян".
  • Блокування соцмереж, зокрема, Інстаграм — це вимушений крок влади росії у відповідь, і його підтримала більшість росіян.
  • Дефолту не буде, а відхід компаній з росії — "тимчасовий захід".
  • "Санкції — це нові можливості" (акцент на позитивних прикладах заміщення продукції компаній, що пішли з росії).
  • "Більше розповідати про підтримку та розвиток сільського господарства".
  • "Захід шкодить санкціями самому собі". "Європа та США своїми санкціями вбивають зовсім не російську, а власну та світову економіку".
  • "Всі заяви про те, що Захід колективно відмовиться від російських вуглеводнів та енергоносіїв, є неспроможними".

Як повідомлялося, психолог, волонтер Валентин Кім спеціально для "Телеграфа" прокоментував зміну парадигми російської пропаганди з міфу про "один народ", що провалився, і припустив, що тепер у росіянах будуть роздмухувати вогонь ненависті до українців і бажання знищити їх усіх.

Теги:
#Росія #Санкції #Війна #Темник #методичка
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