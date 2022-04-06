Україну звинуватили в обстрілі Курської області

Очільник області повідомив, що оборонні відомства працюють в посиленому режимі, аби мати змоги протистояти будь-які загрозі

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що "група українських бойовиків" нібито відкрила вогонь із мінометів по прикордонному переходу Курської області.

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Про це він повідомив у середу, 6 квітня, додавши, що снаряди начебто не досягли території росії, адже всі вогневі точки були нейтралізовані ударом у відповідь.

За словами чиновника, обстріл стався вчора в Суджанському районі.

"Учора, 5 квітня, у Суджанському районі спробували з мінометів обстріляти позиції наших прикордонників. Вогнем у відповідь російських прикордонників вогневі точки були придушені. Жертв та руйнувань з нашого боку немає. Ніч минула спокійно, без подій", — сказав Старовойт.

Окрім того, він закликав жителів зберігати спокій та додав, що наразі прикордонне управління Курської області та міністерство оборони російської федерації працює у посиленому режимі та готові у будь-який момент протистояти загрозі.

Заява російського чиновника

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні губернатор Курської області Старовойт запропонував додавати до системи опалення фарбу або сірководень, аби жителі не зливали гарячу воду з батарей для особистих потреб в обхід лічильників.