ЄС вибрав для нових санкцій 5 російських олігархів — FT назвав прізвища

Під санкції може потрапити один із найближчих ділових партнерів путіна

Євросоюз 6 квітня розгляне питання про включення до списку санкцій російських олігархів Германа Грефа, Олега Дерипаскі, Олександра Шульгіна, Аркадія Ротенберга та Саїда Керімова.

Про це повідомляє Financial Times.

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Сьогодні ЄС обговорить додавання Германа Грефа, голови російського Ощадбанку, та олігарха Олега Дерипаскі до свого санкційного списку, оскільки він розширює масштаб санкцій щодо росії після її вторгнення в Україну, повідомляє видання.

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Олександр Шульгін, голова російської платформи електронної комерції Ozon, Борис Ротенберг, один з найближчих ділових партнерів президента росії володимира путіна, і Саїд Керімов, який контролює найбільшу в Росії золотодобувну компанію "Полюс", також будуть включені до санкційного списку.

Крім того, дві дочки путіна також мають бути додані до списку санкцій. Список не є остаточним і може змінитися, перш ніж він набуде чинності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що половина найбагатших олігархів росії досі не потрапила під санкційні обмеження.