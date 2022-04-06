У путіна придумали нове пояснення відходу військ з-під Києва
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Путінська пропаганда розпочала просування нової "теорії"
Прессекретар президента росії диктатора володимира путіна, Дмитро Пєсков відзначився новою "заявою". Дипломат назвав виведення російських військ із Київської області "жестом доброї волі" для нібито створення умов для переговорів, у ході яких можливе прийняття серйозних рішень.
Про це повідомляє низка російських ЗМІ.
Як повідомлялося раніше, після відступу з Київської та Чернігівської областей, росія проводить перекидання військ для того, щоб посилити тиск на українських захисників у східних та південних областях. У Міноборони України заявляли, що однією із пріоритетних цілей для російських загарбників є Харків.
Також "Телеграф" повідомляв, що крім планів подальшого наступу на українські населені пункти, росія може розглядати можливість нападу на країни НАТО. Альянс уже готує сили для цього випадку.
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