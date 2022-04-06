Санкції вже б'ють по армії росії: серед військових назріває бунт

Міжнародні санкції почали діяти — кажуть в розвідці

Цивільний персонал "другої армії світу" почав жалітися на потужну інфляцію, яка виникла через впровадження західними країнами жорстких санкційних пакетів. Профспілки погрожують бунтом та зверненням до верховного суду роcії.

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Вказану інформацію у середу, 6 квітня, оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Відсутність індексації заробітної плати в умовах прискореної до безпрецедентних значень інфляції відкриває вкрай негативний вплив на соціально-економічний, і, як наслідок, морально-психологічний вплив на цивільний персонал", — відповідні відомості зазначені в листі голови архангельського комітету профспілки цивільного персоналу збройних сил російської федерації, зазначають українські розвідники.

Окрім цього, згідно з даними, які вдалося встановити, станом на сьогоднішній день серед росіян назрівають потужні соціальні збурення через стрімке падіння зарплат та рівня життя в країні в цілому, спровоковане астрономічними витратами росії на війну в Україні та неможливість забезпечення систематичних надходжень до бюджету через потужні санкції Заходу.

Що стосується профспілок, то їх представники вже перестали вірити у спроби вирішення болючих питать на галузевому рівні. Численні письмові звернення до відповідних структур залишилися без відповідей, тож пропонується звертатися з цих питань прямо у верховний суд росії. Основна вимога звернень — зобов’язання російського уряду та міноборони провести індексацію зарплат.

"Цей випадок демонструє дієвість міжнародних економічних санкцій та неспроможність країни-окупанта вирішити соціально-економічні проблеми лише за рахунок внутрішніх ресурсів", — наголошують у ГУР МОУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український експерт у сфері економіки Михайло Кухар спрогнозував суттєве зниження рівня середнього доходу громадян в росії.