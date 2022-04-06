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Систему відеоспостереження Кремля зламали хакери: відео вже у мережі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Війна з Кремлем триває навіть на кіберфронті Новина оновлена 06 квітня 2022, 16:49
Війна з Кремлем триває навіть на кіберфронті

Як доказ, хакери показали нарізку відео з кімнат у резиденції Путіна.

Хакерська група The Black Rabbit World, безпосередньо пов’язана зі знаменитими Anonymous, що ведуть кібербитву проти Росії, зламала систему відеоспостереження Кремля і пригрозила російській владі.

Відповідне повідомлення з'явилося у Twitter-акаунті Anonymous TV.

Зазначається, що хакери отримали доступ до камер, які знаходяться у Кремлі. А у підтвердження цього вони опублікували відеонарізку з кадрів з приміщень офіційної резиденції кривавого диктатора Володимира Путіна.

"Ми не зупинимося, поки не розкриємо всі ваші таємниці. Ви не зможете зупинити нас. Тепер ми всередині замку, Кремль", — звернулися до російської влади хакери групи Anonymous.

Нагадаємо, що на рахунку хакерів Anonymous — злом бази даних Центрального банку Росії. Початкова мета цієї операції — ознайомити всіх охочих із реальним станом справ у російській економіці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські хакери паралельно з Anonymous ведуть свою битву з Росією — вони вже показували ролики із затриманими військовополоненими на російському телебаченні, а також ламали деякі великі пропагандистські сайти.

Теги:
#Україна #Кремль #Росія #Хакери #Війна #Anonymous
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