Росгвардійці можуть законно відмовитись воювати проти України, — юрист вказав на цікавий момент

Можна без наслідків ухилитися від виконання наказу

Після попадання в полон багато російських військових каються в тому, що прийшли воювати проти українців, проте вони не знають, що могли просто відмовитися йти на війну і залишитися вдома в Росії.

Про це розповів юрист Максим Гребенюк.

Російський Кримінальний кодекс містить главу про злочини проти військової служби, яка включає 22 статті, проте лише одна з них може бути застосована для переслідування за відмову воювати в Україні, — ст. 332 КК РФ про "невиконання наказу, що завдало істотної шкоди інтересам роботи".

Проте, як розповідають російські прокурори, на другий місяць російсько-українських бойових дій досі не порушили жодної справи за цією статтею.

"Проблема в тому, що наказів про участь у бойових діях на закордонній території не існує, адже у нас не запроваджено воєнний стан", — пояснюють вони.

Так, російським військовим просто кажуть їхати воювати. Тим, хто погоджується, виписують наказ, тоді як відмовникам його просто не дають, хоча загрожують звільненням.

Нагадаємо, раніше полковник ФСБ розповідав для "Телеграфу", що оточення президента РФ Володимира Путіна в паніці.