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У росії вигадали, як "сховати" потік награбованого з України

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Білорусь стала відправним пунктом награбованого російськими солдатами Новина оновлена 07 квітня 2022, 13:44
Білорусь стала відправним пунктом награбованого російськими солдатами

Більшість російських солдатів оформляла відправлення вкрадених речей в Алтайський край.

Масштаби мародерства, розгорнутого російською армією в Україні, просто вражають своїм розмахом.

"Друга сильна армія світу" насправді виявилася армією мародерів.

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Награбоване в українців майно окупанти переправляють із білоруського міста Мозир до росії, користуючись кур’єрською службою доставки CДЕК.

Напередодні в мережі з’явилися відеозаписи із камер у цих відділеннях. Там російські військові відправляли посилки з награбованим. Судячи із деяких кадрів, відправляли навіть автомобільні шини. Лише за один робочий день, 2 квітня, солдати-мародери відправили своїм сім’ям понад 2 тонни награбованих речей.

Після того, як росіян викрили і в мережі з’явилися відео відправлення посилок із "трофеями", служба СДЕК відключила відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.

Камери не працюють, як мінімум у п’яти відділеннях (1, 2, 3, 4, 5) на кордоні з Чернігівською, Сумською та Харківською областями. У тому числі більше не можна переглянути трансляцію з відділення, звідки ще вчора надсилали посилки. Онлайн трансляція на сайті сервісу не працює, камеру вимкнено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час телефонної розмови, яку вдалося перехопити працівникам СБУ, окупант поскаржився, що командування російської армії тікає від бойових дій, а звичайні солдати залишилися без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги, що все частіше провокує їх на мародерські вчинки

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#Росія #Білорусь #Мародерство
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