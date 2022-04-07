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Росія запустила цинічний фейк про "подарунки" від ЗСУ, але знову зганьбилася

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Росіяни хотіли звинуватити ЗСУ у замінуванні наших же сіл Новина оновлена 07 квітня 2022, 15:35
Росіяни хотіли звинуватити ЗСУ у замінуванні наших же сіл

Доказів у пропагандистів не знайшлося, а от згадки про "нацистів" та "бандерівців" присутні скрізь.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан, більш відомий під псевдонімом "Штірліц", показав чергову спробу російських ЗМІ розігнати фейк про українських військових. Пропагандисти намагалися звинуватити "бандерівців" у небезпечних "подарунках", використавши фото з Макарова Київської області.

Відповідний допис з'явився у Telegram-каналі полковника у четвер, 7 квітня.

Пропагандисти взяли фото з українського Twitter-акаунту "Меморандум про наміри". На кадрі зафіксували гранату, яку російські військові залишили у приміщенні підприємства "Аеротехніка" в Макарові Київської області, яку недавно звільнили від окупантів.

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Оригінальний допис у Twitter
Оригінальний допис у Twitter

У російських Telegram-каналах, після публікації фотографії, гранату намагалися видати за "подарунок" від "бандерівців" та подати це таким чином, нібито його залишили українські військові.

Спроба російського пропагандиста скомпрометувати українську армію
Спроба російського пропагандиста скомпрометувати українську армію

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок, коли росіяни ганьбляться, створюючи фейки про війну в Україні. Пропагандисти записували постановочне "відео розстрілу ЗСУ полонених росіян", але їх швидко викрили. Потім спробували видати відеозаписи своїх звірств у Бучі за фейк, але їх розсекретили журналісти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Віталій Кім чітко розвінчав фейк про "взяття Ніколаєва за три дні".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Пропаганда #Фейк
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