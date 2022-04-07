"Соловйов - убивця": віллу топ-пропагандиста після спроби спалити залили "кров'ю"

Басейн на віллі Соловйова тепер виглядає як кривавий.

Віллу російського пропагандиста Володимир Соловйова, який роками є рупором Кремля, спочатку намагалися спалити, а коли не вийшло — залили червоною фарбою та написали на паркані "Соловйов — вбивця".

Про це повідомляє Local Team, опублікувавши у четвер, 7 квітня, відео з віллою росіянина у місті Менаджо на італійському острові Комо.

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За день до цього, як пише ANSA, віллу Соловйова намагалися підпалити. На території володіння пропагандиста горіли покришки і, як стверджують правоохоронці, їх підпалили умисно. Під час цього інциденту будинок не постраждав.

Після невдалого підпалу активісти не зупинилися й залили будинок Соловйова та басейн біля нього червоною фарбою, що символізує кров.

На фото та відео помітно, що фасад будинку залитий червоною фарбою, а вода в басейні — криваво-червоного кольору. На воротах будинку невідомі написали червоними літерами "V. Solovyev killer".

Нагадаємо, що російський телеведучий Володимир Соловйов, який потрапив у списки санкцій ЄС, залишився без нерухомості в Італії 5 березня 2022 року. Причиною цього стало те, що він потрапив до санкційного списку ЄС через російське вторгнення в Україну.

Володимир Соловйов, як стверджують у ЄС, "відомий своїм вкрай ворожим ставленням до України та вихвалянням російського уряду". А "отже, він несе відповідальність за підтримку дій або політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України". Крім того, йому заборонили в'їзд в Італію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський топпропагандист Володимир Соловйов впав в істерику через пожежу на нафтобазі в Білгороді.