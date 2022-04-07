росія офіційно звинуватила Україну в обстрілі її території

Раніше на рф говорили, що всьому виною "людський фактор". Яка ракета?

Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу через "обстріл" 29 березня нібито українськими військовими території Білгородської області, коли сталася пожежа на місцевому складі боєприпасів. Крім того, на росії вже заявили, що Україною нібито було випущено ракету "Точка-У", начинену касетними боєприпасами.

Про це повідомляють росЗМІ. Стверджується, що внаслідок "обстрілу" 8 людей постраждали, пошкоджено 21 одиницю техніки.

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Нагадаємо, що 29 березня під російським Білгородом стався потужний вибух. Як виявилося, вибухнули склади із боєприпасами. Цікаво, що за кілька хвилин на росії озвучили причину вибухів складу — у всьому виною "людський фактор".

У мережі ж припустили, що це могла бути необережність або навіть недбале куріння поряд зі снарядами. Проте українці не змогли пройти повз цієї ситуації. Наші земляки, настраждавшись від війни, вирішили показати росіянам, як працюють їхні фейкомети, які відбуваються за допомогою панічних вкидів новин.

Офіційних коментарів з боку України із цього приводу не було.

Нагадаємо, що вже 1 квітня в Білгороді розпочалася пожежа на нафтебазі. Пізніше в мережі з’явилося відео початку пожежі. На росії ж відразу звинуватили в усьому Україну, нібито та обстріляла нафтобазу, і 2 квітня СК рф порушив справу про теракт "після авіаудару Збройних сил України з нафтобази в Білгороді". Тим часом група Conflict Intelligence Team (CIT), яка аналізує оперативну ситуацію з відкритих джерел, заявила, що ракети з нафтобази в Білгороді насправді летіли з території росії, а не України, як про це бреше російська влада.

У Міноборони України зазначили, що росіяни не вперше звинувачують у своїх бідах Україну, але спростовувати чи доводити причетність до ситуації у Білгороді принципово відмовилися. Тим часом секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував ситуацію з вибухами в Білгороді і жорстко пожартував з російської влади.