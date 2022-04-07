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Російським військовим заборонили відповідати на дзвінки з України

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Армія рф Новина оновлена 07 квітня 2022, 21:14
Армія рф

У російській армії проводять пропаганду

росія посилює пропаганду серед окремих складів військових навчальних центрів, зокрема, російське командування забороняє приймати дзвінки з територій України та Білорусі.

Про це йдеться у листі начальника ракетних військ та артилерій ЗС рф Михайла Матвєєвського до керівників навчальних центрів, повідомляє ГУР МОУ.

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Згідно з документом, Матвєєвський вимагає заборонити військовослужбовцям відповідати на дзвінки та повідомлення з телефонних номерів із кодами +375, +380 (Білорусь та Україна). Однак якщо дзвінок був прийнятий, все сказане співрозмовником слід сприймати як дезінформацію, брехню і провокацію, аж до блокування контакту.

За участь у війні в Україні мотивують соціальними гарантіями та підвищеннями виплат.

Також зазначено, що всі українські та інші ресурси оголошені такими, що розповсюджують недостовірну інформацію.

Тим часом у рф вперше зізналися, що втратили в Україні велику кількість своїх солдатів. Пєсков визнав, що втрати значні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 15 березня Велика Британія розширила список санкцій проти росії, включивши до нього топ-пропагандистів. Серед них: гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст, головний редактор RT Маргарита Симоньян, телеведучий Володимир Соловйов.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Пропаганда
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