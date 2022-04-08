РосТБ зганьбилося з фейком про українських військових та манекена

Росіяни знову зганьбилися, показавши фейк про ЗСУ.

На російському державному федеральному телеканалі "Росія-24" спробували видати черговий фейк про українських військовослужбовців.

Пропагандисти показали відео де чоловіки у формі обмотують манекен скотчем. А ведучий прокоментував, що українські військові намагаються видати манекен за труп.

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Проте російська режисерка Надія Колобаєва викрила фейк, заявивши, що це відео зі зйомок російського серіалу. А чоловіки, які обмотують "труп" — це постановник трюків та його помічник зі знімального майданчика.

"Нещодавно в ефірі "Росія-24" вирішили "викрити" українські фейки. І що ви думаєте? Вони в ефірі сказали, що "двоє українців у військовій формі обмотують манекен скотчем, щоб пізніше видати його за труп", — написала дівчина у своєму Twitter.

Російські пропагандисти зняли новий фейк про ЗСУ

Пізніше вона опублікувала відео падіння манекена. За її словами, сцена з падінням манекена із вікна знімалася 20 березня у Всеволожську для серіалу.

"А ось і відео найвідомішого манекена російської федерації з нашого майданчика", — підписала вона пост.

Журналіст Роман Супер у своєму телеграм-каналі написав, що "ні режисерська, ні редакторська бригади не знали, що це Україна". Це відео їм нібито "принесли".

Слід зазначити, що це не перший випадок, коли росіяни ганьбляться, створюючи фейки про війну в Україні.

Раніше пропагандисти намагалися звинуватити "бандерівців" у небезпечних "подарунках", використавши фото з Макарова на Київщині.

Також пропагандисти записували постановочне "відео розстрілу ЗСУ полонених росіян", але їх швидко викрили.

Потім спробували видати відеозаписи своїх звірств у Бучі за фейк, але їх розсекретили журналісти.