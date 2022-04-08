У росії розбився військовий винищувач (фото)

Винищувач МіГ-31 зазнав аварії в Ленінградській області

Втрати ворожої техніки окупантів відбуваються не тільки на війні в Україні, а й на самій рф. Так, у п’ятницю, 8 квітня, в Ленінградській області під Лугою зазнав аварії військовий винищувач МіГ-31.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Відомо, що літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає. Також зазначено, що екіпаж катапультувався.

За попередньою інформацією причиною події могла стати технічна несправність.

Карта - розташування міста Луга в Ленінградській області

Раніше повідомлялося, що 3 квітня українські військові на Харківщині збили черговий російський винищувач вартістю 50 мільйонів доларів. А через деякий час вдалося затримати і взяти в полон і льотчика.