Пєсков вперше не збрехав: у мережі зробили ефектний ролик про втрати росіян в Україні

У росії почали говорити правду про втрати окупантів в Україні

У мережі з'явився саркастичний відеоролик, в якому зібрані заяви, зроблені в ефірах російських телеканалів про втрати росіян під час так званої "спецоперації" в Україні, котрі раніше керівництво країни-агресора спростовувало. Відео базується на заяві прессекретаря кривавого лідера росії дмитра пєскова, який вперше підтвердив, що російська армія понесла значні втрати під час бойових дій на українських землях.

Чому росії не виграти війну проти України?

На кадрах відеозапису журналісти більшості провідних телеканалів російської федерації говорять про те, як у більшості куточків росії люди прощалися з військовослужбовцями, що загинули на так званій "спецоперації" в Україні.

Варто нагадати, що напередодні, а саме 7 квітня, прессекретар російського президента дмитро пєсков вперше офіційно підтвердив, що на війні в Україні загинули вже тисячі російських солдатів.

"У нас значні втрати у військах, і це величезна трагедія для нас", — заявив він.

Окрім того, представник кривавого президента додав, що відведення російських військ від Києва було не відступом, а "жестом доброї волі".

Заява дмитра пєскова про втрати росіян в Україні

Також додамо, що російська армія, повномасштабно вдерлася на українські землі ще 24 лютого і з перших днів бойових дій почала зазнавати неабияких втрат як серед особового складу, так і серед бойової техніки. Що стосується офіційних заяв міністерства оборони росії, то востаннє відомство озвучувало цифру втрат під час спецоперації 25 березня: 1351 загиблий та 3825 поранених. Стосовно втрати української сторони за місяць боїв російське військове відомство оцінювало у 30 тисяч осіб, у тому числі понад 14 тисяч вони називали "безповоротними".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після гучної заяви прессекретаря президента рф про втрати російської армії, дмитра пєскова визнали у росії зрадником.

Також нагадаємо, що станом на ранок 8 квітня українські захисники відзвітували про нову "вершину", похвалившись новими "круглими" цифрами щодо втрат окупантів в Україні.